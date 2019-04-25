شكرا لقرائتكم إحالة 3 حكام للتحقيق لهجومهم على عصام عبد الفتاح على الفيس بوك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، إحالة 3 حكام للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للجنة وهم أحمد مقبل وصالح سلامة وأسامة إسماعيل، بسبب هجومهم على رئيس اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت اللجنة أخطرت الحكام بعدم التعرض لشئون التحكيم على مواقع التواصل الاجتماعى، منعا لإثارة أى أزمات على أن يتم مناقشة أى أمور تتعلق بالحكام داخل الغرف المغلقة إلا أن الثلاثى سالف الذكر لم يلتزم بقرارات اللجنة وانتقدوا قرارات رئيس اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعى.

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يذكر أن عصام عبد الفتاح يتواجد حاليا فى تنزانيا لحضور بطولة أمم افريقيا للشباب هناك، بصفته نائب رئيس لجنة الحكام بالكاف.