الأهلي ضد المصري .. لاسارتى يحذر مدافعى الأحمر من ثنائى البورسعيدى...

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جدة - عمرو شويل الأهلي ضد المصري الأهلي ضد المصري لقاء هام يخوضه الاحمر، واستبقه الاوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى برسالة تحذير شديدة اللهجة، مدافعى فريقه من خطورة ثنائى المصرى البورسعيدى أوستين أموتو وإسلام عيسى مطالباً بضرورة التمركز الدفاعى السليم طوال أحداث مباراة الليلة . الأهلي ضد المصري .. لقاء مرتقب الأهلي ضد المصري مباراة قوية في الثامنة من مساء اليوم، الخميس، عندما يلتقي الفريقان بإستاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي. Advertisements الأهلي ضد المصري

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