شكرا لقرائتكم حسين الشحات ينعى زوج شقيقته قبل ساعات من لقاء المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى حسين الشحات لاعب فريق الاهلى ، زوج شقيقته و الذى توفى منذ قليل ، من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك

ونشر الشحات "جوز أختى فى ذمة الله " رجاء الدعاء ربنا يرحمك يا عز و يجعل مثواك الجنة إن شاء الله " Advertisements يذكر أن الشحات يتواجد فى معسكر الاهلى ، قبل مواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم باستاد المكس.

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