شكرا لقرائتكم الإسماعيلي و دجلة.. مباراة "إثبات الذات" للمدربين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاسماعيلي ودجلة

يلتقى نادي الإسماعيلي مع وادي دجلة اليوم الخميس الساعة الخامسة عصراً على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري المصري.

و لهذه المباراة طابع خاص بالنسبة للمدربين، حيث يسعى كل مدرب للفوز بالمباراة و حصد الثلاث نقاط،. فلكل مدرب أهدافه و طموحاته من هذه المباراة.

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جونياس و حلم قيادة "الأهلي"



فبعد تردد اسم اليوناني تاكيس جونياس، مدرب وادي دجلة، داخل القلعه الحمراء، لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفاً للاسارتي، بعد الخروج الإفريقي بــ"فضيحة"، و الهزيمة من الغريم الجديد "بيراميدز" رايح جاي، لذلك يسعى جونياس للخروج من مباراة اليوم بالثلاث نقاط حتى يبتعد عن خطر الهبوط و الدخول في منطقة الأمان من ناحية، و من ناحية أخرى حتى يثبت نفسه أمام الجميع و يبعث رسالة لإدارة الأهلى بأنه الأحق بتدريب الشياطين الحمر.

سيدومير و الخوف من الإقالة



يسعى البلجيكي سيدومير يانفسكي، مدرب الدراويش، إلى الفوز بالمباراة و تحقيق نتيجة جيدة ترضى الجماهير الغاضبة من الآداء في المباريات الاخيرة، و ترضى مجلس الإدارة الذي يفكر جدياً في الإطاحة بــ"سيدومير" و إقالته من تدريب الفريق، حيث لم يذق سيدومير طعم الفوز في آخر ٥ مباريات سوى مباراة وحيدة، و خسر مبارتين، و تعادل في مثليهما.