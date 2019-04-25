شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك بودية بتروجيت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدفع الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار بالبدلاء فى ودية بتروجت المقرر لها الثالثة عصر اليوم الخميس على ستاد المصانع الحربية استعداداً لمواجهة الزمالك . وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف . Advertisements ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدوري على ستاد بتروسبورت .

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