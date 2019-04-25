شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات ينعى زوج شقيقته من معسكر الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى حسين الشحات لاعب فريق الأهلى زوج شقيقته، الذى توفى منذ قليل، من خلال صفحته الرسمية على فيس بوك.

ونشر الشحات "جوز أختى فى ذمة الله رجاء الدعاء ربنا يرحمك يا عز ويجعل مثواك الجنة إن شاء الله".

يذكر أن الشحات يتواجد فى معسكر الأهلى، قبل مواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم باستاد المكس".