شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكما لمباراة الإسماعيلى ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة وادى دجلة والإسماعيلى، اليوم، ضمن الجولة 30 لدورى القسم الأول. ويعاون الحنفى كل من كريم مهيا وعمر فتحى وعمرو عبد الفتاح "إسكندرية" حكماً رابعاً، وكل من محمد سلامة وعبد العزيز السيد حكماً خامساً. ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 42 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد الحنفى حكما لمباراة الإسماعيلى ودجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.