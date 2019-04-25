شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال أمام الأهلى = 6 هزائم وتعادل وفوز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى.
وقبل المواجهة المرتقبة نرصد تاريخ مواجهات الأهلى مع إيهاب جلال خلال مسيرته التدريبية، حيث التقى جلال مع الفريق الأحمر فى 8 مباريات قبل مواجهة اليوم.
استطاع جلال أن يفوز فى مباراة واحدة فقط وقت كان مديرا فنيا للمقاصة، وانتهت بنتيجة 1 /0، بينما تعادل مرة واحدة أيضا فى المقاصة بنتيجة إيجابية 2/2، ووصلت عدد الهزائم التى تلقاها إيهاب جلال من المارد الأحمر 6 لقاءات.
4 خسائر تلقاها إيهاب جلال من الأهلى مع فريق المقاصة وجاءت النتائج 1/0، و2/0، و2/1، و1/0، وهزيمة مع إنبى برباعية مقابل هدف، أما فى قيادته للزمالك فخسر من الأحمر بثلاثية.
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