شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة لنجوم الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى رسالة تحذير شديدة اللهجة لمدافعى فريقه من خطورة ثنائى المصرى البورسعيدى أوستين أموتو وإسلام عيسى، مطالباً بضرورة التمركز الدفاعى السليم طوال أحداث مباراة الليلة.

ويخوض فريق النادى الأهلى مباراة قوية فى الثامنة من مساء اليوم الخميس، عندما يلتقى مع المصرى باستاد المكس بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدورى الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث فى جدول المسابقة برصيد 58 نقطة، فيما يحتل لفريق البورسعيدى المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وإن كان المصرى قد خاض مباراتين أكثر عن الأهلى.