شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. كينو .. جوهرة البرازيل تتلألأ على أرض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد البرازيلى ماركوس كينو المحترف فى صفوف فريق بيراميدز من أبرز نجوم الدورى المصرى حاليا، فى ظل تألقه مع ناديه منذ قدومه .

كما أن كينو يعتبر أيقونة فريق بيراميدز من حيث المهارات و السرعات و التهديف ، حيث أنه سجل لفريقه حتى الأن 8 أهداف مؤثرة فى تربع بيراميدز على عرش صدارة الدورى حاليا .

و يرصد الخليج 365 لقطات للجوهرة البرازيلية كينو داخل الملعب و خارجه مع عائلته فى الصور التالية :



كينو



كينو



كينو فى الأهرامات

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كينو مع نجله فى حمام السباحة



كينو و زوجته



كينو و عائلته



كينو و عائلته