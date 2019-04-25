قصة صور .. كينو .. جوهرة البرازيل تتلألأ على أرض النيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد البرازيلى ماركوس كينو المحترف فى صفوف فريق بيراميدز من أبرز نجوم الدورى المصرى حاليا، فى ظل تألقه مع ناديه منذ قدومه .
كما أن كينو يعتبر أيقونة فريق بيراميدز من حيث المهارات و السرعات و التهديف ، حيث أنه سجل لفريقه حتى الأن 8 أهداف مؤثرة فى تربع بيراميدز على عرش صدارة الدورى حاليا .
و يرصد الخليج 365 لقطات للجوهرة البرازيلية كينو داخل الملعب و خارجه مع عائلته فى الصور التالية :
كينو
كينو
كينو فى الأهرامات
كينو مع نجله فى حمام السباحة
كينو و زوجته
كينو و عائلته
كينو و عائلته
كينو وزوجته
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