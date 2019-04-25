شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم بيراميدز لقائمة "أبطال الدوري" بعيداً عن الأهلى والزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

شهدت قمة الدوري المصري لعبة "الكراسي الموسيقية" وتحديدا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، حيث تنازل الزمالك عن القمة بعد الخسارة من المصري، ليخطف الأهلي القمة لتتغنى جماهيره بقدرة الفريق الحفاظ على القمة وعدم التنازل عنها.

لكن فريق الأهلي بعدما خذل جماهير العريضة إفريقيا عاد ليخذلهم أيضا محليا بالهزيمة من بيراميدز ويتنازل للمنافس الجديد عن الصدارة مؤقتا، ورغم فرحة جماهير الزمالك بهزيمة غريمهم الأبدي إلا أنهم بعد أسبوع واحد ذاقوا من نفس الكأس وتجرعوا الهزيمة على يد بيراميدز أيضا.

ومن المتوقع أن تستمر لعبة "الكراسي الموسيقية" في الدوري المصري خلال الأسابيع المتبقية من عمر المسابقة خصوصا أن الأهلي سيواجه الزمالك في قمة كلاسيكية مصرية، ستحدد الكثير من الأمور حول وجهة الدوري المصري العريق هذا الموسم.

ونجح بيراميدز خلال أول مواسمه ببطولة الدوري في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم أمام قطبي الكرة المصرية، ليحصل على 10 نقاط من أصل 12 أمام الأهلي والزمالك خلال الموسم الجاري (2018-19).

بيراميدز عزز بتلك النقاك صدارته للدوري منفردًا بعد خوض 29 مباراة، إذ فاز على الأهلي في الدور الأول والثاني بنتيجة (2-1) و(1-0)، وتعادل مع الزمالك (3-3) ذهابا قبل أن يهزمه إيابا (1-0) أمس .

ونرصد قائمة شرف الأندية الحاصلة على لقب بطولة الدورى منذ انطلاق المسابقة عام 1948 وهى: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والترسانة والأوليمبى وغزل المحلة والمقاولون العرب.

الأهلى:

حصل الأهلى على نصيب الأسد من حيث تحقيق بطولة الدورى برصيد 40 مرة.

الزمالك:

حصل الزمالك على بطولة الدورى 12 مرة أعوام 1960 – 64 – 65 – 78 – 84 – 88 – 92 – 93 – 2001 – 2003 – 2004 – 2014.

الإسماعيلى:

حصل الإسماعيلى على بطولة الدورى 3 مرات أعوام 67 – 91 – 2002.

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الترسانة:

حصل على بطولة الدورى مرة واحدة عام 1963.

الأوليمبى:

حصل على بطولة مرة وحيدة عام 1966.

غزل المحلة:

حصل على بطولة وحيدة عام 1973.

المقاولون العرب:

حصل على بطولة الدورى مرة وحيدة عام 1983.