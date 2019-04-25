تعرف علي ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2018/والصراع المشتعل علي اللقب

نرصد لكم في هذا المقال ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2018، بعد مباريات أمس وفوز فريق بيراميدز علي الزمالك، في المباراة المؤجلة من الإسبوع 26، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بهدف دون رد أحرزه الاعب علي جبر لاعب نادي الزمالك السابق، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول من المباراة، وبهذا الفوز يشتعل الصراع علي الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، وأصبح الصراع ثلاثي، بين بيراميدز والأهلي والزمالك، ولا يستطيع أحد تحديد من سيفوز باللقب،وسوف ننتظر الي الأسبوع الأخير لمعرفة من هو بطل الدوري.

بعد فوز بيراميدز أصبح رصيده 63 نقطة من 29 مباراة، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 60 من 27 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز الثالث مؤقتاً، لحين إقامة مباراة المصري البورسعيدي التي ستقام يوم الخميس القادم، في الجولة 27 من عمر المسابقة، والمعروف أن الأهلي رصيده 58 نقطة،وفي حالة الفوز سيصل للنقطة 61 ويتبق لة مبارتان مؤجلتين.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

Advertisements

وأصبح نادي المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، ويليه المقاولون العرب برصيد 43 نقطة، وفي المركز السادس فريق مصر المقاصة برصيد 41 نقطة، المركز السابع فريق الإسماعيلي 37 نقطة،المركز الثامن من نصيب الإنتاج الحربي 35 نقطة،والمركز التاسع الجونة 35 نقطة، ثم المركز العاشر حصل فريق بيتروجيت برصيد34 نقطة

أحبائي المتابعين نتمنى أن نكون قدمنا لكم في هذا التقرير، كل ما تريدون معرفته في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاذ، ونحن معكم لتقديم كل جديد، في حينة ونتمنى أن ننال رضاكم، ويسعدنا تلقي أي إستفسار لديكم.