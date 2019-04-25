تشكيل الأهلي المتوقع في لقاء المصري الليلة

كشف مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي من المقرر أن يواجه به فريق المصري البورسعيدي في لقاء الليلة المؤجل من الأسبوع الـ19 ببطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يقود أحمد فتحي وسط المارد الأحمر، فيما يستعيد الأحمر خدمات اللاعب باسم علي.

أما عن تشكيل الفريق المتوقع في لقاء الليلة فجاء على النحو التالي:

علي لطفي في حراسة المرمي.

خط الدفاع: باسم علي، ياسر إبراهيم، علي معلول، أيمن أشرف.

خط الوسط: جيرالدو، أحمد فتحي، حمدي فتحي، جونيور أجاي.

خط الهجوم: وليد أزارو، وناصر ماهر.

جديرا بالذكر أن المارد الأحمر يأتي في المركز الثالث بعد بيراميدز والزمالك برصيد 58 نقطة؛ حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ويأتي فريق بيراميدز في صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة.