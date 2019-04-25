الأهلي يعاني من الغيابات قبل مواجهة المصري الليلة

مباراة قوية وشرسة يستعد لها النادي الأهلي بعد الهزيمة أمام فريق بيراميدز بالدوري المصري، والتي يسعى من خلالها المارد الأحمر إلى استعادة الانتصارات والزحف نحو صدارة الترتيب، بعد أن نجح فريق بيراميدز في خطف مركز الصدارة والفوز على الزمالك بهدف نظيف في اللقاء الأخير لهما.

ويخوض المارد الأحمر لقاء اليوم أمام المصري البورسعيدي في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ19 ببطولة الدوري المصري الممتاز، والذي يستضيفه ستاد المكس.

ويلعب المارد الأحمر هذا اللقاء في ظروف صعبة، بعد الهزيمة أمام بيراميدز بالدوري العام والخروج من بطولة دوري الأبطال الإفريقي، في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق؛ حيث يغيب عن لقاء اليوم العديد من لاعبي الفريق مثيل محمد هاني، وليد سليمان، عمرو السولية، حسام عاشور، كريم نيدفيد، مروان محسن، ومحمد الشناوي.