“أعرف” ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز بيراميدز علي الزمالك ودخول بيراميدز المنافسة

أحبائنا المتابعين نرصد لكم في هذا التقرير، ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بعد المباراة التي أقيمت أمس بين فريقي بيراميدز والزمالك، المؤجلة من الإسبوع 26 من عمر مسابقة الدوري العام، والمعروف للمتابعين أن الدوري هذا العام يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة، من حيث المنافسة الشرسة لأول مرة لايعرف أحد من سيفوز بلقب الدوري هذا العام، وكل هذه الإثارة السبب فيها هو فريق بيراميدز الذي أحدث حالة فريدة هذا الموسم.

إلتقى يوم الثلاثاء 23/4/2019 علي إستاد الدفاع الجوي، فريقي الزمالك وبيراميدز، في الصراع علي قمة الدوري المصري الممتاز، وإستطاع فريق بيراميدز الفوز علي الزمالك بهدف دون رد، أحرزه الاعب “علي جبر” لاعب الزمالك السابق في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، لينفرد بيراميدز بالصدارة برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الزمالك الوصيف برصيد60 نقطة،وكان لقاء الدور الأول قد إنتهى بالتعادل الإجابي بثلاثة أهداف لكلاً من هما، و في إنتظار لقاء الأهلي يوم الخميس القادم، مع فريق المصري البورسعيدي لنتعرف علي شكل المنافسة،ففي حالة فوز الأهلي يصل الي النقطة61 ومن المتوقع أن تستمر المنافسة إلي أخر إسبوع، من عمر المسابقة وهذا كله في صالح متعة المشاهد المصري.

ترتيب جدول الدوري المصري، بعد فوز فريق بيراميدز علي الزمالك، في الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز

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ومن المفارقات الغريبة التي تحدث لأول مرة، في تاريخ كرة القدم المصرية منذ عام 1948، وبداية إنطلاق الدوري المصري يفوز فريق في الدوري، علي قطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك في أقل من إسبوع.