بعد إصابته في الركبة.. نجم السيتي يخضع لكشف بالأشعة

سيخضع لاعب وسط مانشستر سيتي البرازيلي فرناندينيو، لكشف بالأشعة بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال الفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء.

وقبل ثلاث جولات من النهاية خرج لاعب الوسط المدافع في الدقيقة 51 ضد يونايتد باستاد أولد ترافورد ويواجه خطر الغياب عن مواجهة بيرنلي الأحد.

وقال فرناندينيو “سأخضع لكشف بالأشعة وسنرى الوضع. سأتحدث مع الطبيب وسيتخذ القرار الأفضل للجميع”.

Advertisements

“عندما وضعت ساقي أمام تسديدة بول بوغبا، شعرت بإلتواء في الركبة. كان يمكنني مواصلة اللعب لكنني خرجت. هذا ما حدث”.

ويغيب عن سيتي لاعب الوسط كيفن دي بروين بسبب إصابته في العضلات الخلفية للفخذ في الفوز على توتنهام هوتسبير يوم السبت.

ويتقدم فريق المدرب بيب غوارديولا بنقطة واحدة على ليفربول في صدارة البطولة.