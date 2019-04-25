والدة موراي تفتح الباب أمام عودته للملاعب في الصيف

أكد والدة آندي موراي جودي، أن نجلها “متفائل بشكل حذر” بإمكانية لعب التنس مرة أخرى هذا الموسم في الصيف، بعد خضوعه لجراحة ناجحة أعلى الفخذ.

نقلت وسائل إعلام بريطانية عن والدة موراي قولها: “ما زلنا في البداية لذا يجب علينا الانتظار ورؤية ماذا يحدث؟، إنه متفائل بشكال حذر بإمكانية العودة إلى المباريات في وقت ما في الصيف الحالي”.

وأضافت: “تم إبلاغه بالعمل وهذا يعني الركض في الحديقة وتسديد الكرات لمدة ثلاثة أشهر، لكنه يفعل ذلك أمام حائط ومن وضع الثبات”.

وتمنى موراي العودة في ويمبلدون، وقال في مارس (آذار) إنه ربما يفكر في خوض منافسات الزوجي، لأن الضغط على أعلى الفخذ سيكون أقل.