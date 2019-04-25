الليلة.. الأهلي يبحث عن انتفاضة جديدة أمام المصري بالدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مساء اليوم الخميس، نظيره المصرى البورسعيدى، على ملعب "المكس" بالإسكندرية، ضمن مؤجلات المارد الأحمر، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة 19 من بطولة الدورى الممتاز. يحتل المارد الأحمر المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 58 نقطة، بينما يوجد المصرى فى المركز الرابع برصيد 46 نقطة. Advertisements يسعى لاعبو القلعة الحمراء للفوز بهذه المباراة المهمة من أجل الاقتراب من بيراميدز متصدر الدورى برصيد 63 نقطة، واستكمال المشوار نحو الانفراد بقمة جدول المسابقة. ويرغب الفريق البورسعيدى لتأمين وجوده، على الأقل، فى المركز الرابع بجدول الدورى، لمحاولة المشاركة فى بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الموسم المقبل.

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