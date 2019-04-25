رياضة | 5 نجوم يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 نجوم يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن قائمة الراحلين عن ريال مدريد الإسباني أصبحت شبه محسومة وأكثر وضوحاً خلال الفترة الحالية قبل الدخول في سوق الانتقالات الصيفي.

وأشارت صحيفة سبورت إلى أنه مع اقتراب نهاية الموسم، بدأت التلمحيات لما يخبئه المستقبل داخل ريال مدريد خاصة على مستوي قائمة الراحلين في الصيف لعقد صفقات جديدة في الميركاتو.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هناك قائمة غير مرغوب فيها داخل ريال مدريد على رأسها الويلزي جاريث بيل جناح الفريق بالإضافة إلى ماركوس يورنتي وداني سيبايوس وماريانو دياز والظهير الإيسر ريجليون.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان سيكون في ورطة في مركز حراسة المرمي وسيكون مضطر لبيع أحد الحراس بين كورتوا أو لونين بالإضافة إلى إيسكو نجم خط الوسط على الرغم من مشاركته المستمرة مع زيدان مع فتح باب الرحيل أمام فاران بعد رغبته في البحث عن فرصة جديدة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه بغض النظر عن الراحلين عن الريال سوف يحتاج النادي لأموال ضخمة لتمويل الصفقات ولذلك سيكون هناك استماع للعروض المقدمة للبرازيلي مارسيلو بالإضافة للثنائي مودريتش وكروس وكوفاسيتش وراؤول دي توماس وبورخا مايورال.