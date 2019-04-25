رياضة | نيمار يثير الجدل حول مستقبله مع PSG

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يثير الجدل حول مستقبله مع PSG والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل حول مستقبله في الفترة المقبلة.

وارتبط نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل مما أثار الجدل أكثر حول مستقبله مع باريس عن طريق صورة نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وقال نيمار معلقاً على الصورة : "أنا قادم، مشروع جديد، شكرًا".

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وكتب نيمار كلمة "شكرًا" باللغات الإنجليزية والبرتغالية والفرنسية وقد يُفهم منها أنها وداع للنادي الفرنسي وقد تكون حملة إعلانية جديدة.

ولم يستبعد الإعلام المدريدي أن يكون ذلك وداع لPSG بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

يذكر أن نيمار مرتبط بعقد مع باريس يصل لخط النهاية في 2022 وأكد والده مؤخرا أنه سيبقى في باريس في الموسم المقبل مع وجود تقارير حول إمكانية تجديد العقد المبرم مع الإدارة.