رياضة | كانسيلو يقترب من الرحيل عن يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كانسيلو يقترب من الرحيل عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن البرتغالي جواو كانسيلو نجم يوفنتوس الإيطالي يفكر في الرحيل عن صفوف البيانكونيري في نهاية الموسم الجاري.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن أيام كانسيلو قد تكون معدودة في يوفنتوس بعد قيامه بعمل إعجاب على منشور في الإنستجرام يتحدث عن ضرورة رحيل أليجري عن تدريب يوفنتوس.

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وأفاد الموقع الإيطالي بأن ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني يراقبان وضع ومصير كانسيلو مع يوفنتوس.

وذكر الموقع الإيطالي أن قيمة شراء كانسيلو ستفوق الـ40 مليون يورو وهذا قد يمنع برشلونة من التحرك لضمه خاصة أن البارسا تعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج وسيحاول ضم مواطنه ماتياس دي ليخت من آياكس مقابل مبلغ مالي كبير.

يذكر أن كانسيلو انضم إلى يوفنتوس في يونيو من عام 2018 بصورة بيع نهائي قادمًا من فالنسيا الإسباني.