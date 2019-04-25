رياضة | برشلونة يحدد 20 مليون يورو للاستغناء عن نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد 20 مليون يورو للاستغناء عن نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة برشلونة في التخلي عن خدمات البرتغالي أندريه جوميز المُعار حاليًا لصفوف إيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن برشلونة حدد 20 مليون يورو للتخلي عن جوميز في ظل سعي إيفرتون لضمه بشكل نهائي بالإضافة إلى اهتمام لاتسيو وإنتر ميلان أيضًا به.

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ونوه الموقع الإيطالي أن جوميز قدم آداءًا جيدًا مع التوفيز هذا الموسم وكان عنصرًا أساسيًا مع الفريق الذي يحتل المركز الثامن بالدوري الإنجليزي الممتاز ويقاتل لحجز مقعد في الدوري الأوروبي.

وأكد كالتشيو ميركاتو أنه في حال تخلي إيفرتون عن حقه في ضم جوميز سيشتعل الصراع عليه بين الناديين الإيطاليين.

يذكر أن جوميز كان قد صرح عدة مرات أنه لم يكن سعيدًا خلال فترته مع برشلونة ما يؤكد صعوبة عودته مرة أخرى لارتداء قميصه.