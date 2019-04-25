رياضة | ليروي ساني يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي.. تعرف على وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليروي ساني يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي.. تعرف على وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الألماني ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ليروي ساني غير راض عن قلة مشاركته مع مانشستر سيتي في الموسم الجاري ولن يجدد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021 بالرغم من إصرار حامل لقب البريميرليج على ذلك.

وأكدت الصحيفة على أن ساني قرر الرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف ويملك عرضا قويا من بايرن ميونخ الألماني الذي يرغب في دفع 100 مليون يورو لضمه ليعوض الفرنسي فرانك ريبيري الذي يرحل عن الفريق في الصيف.

وسجل ساني 15 هدفا وصنع 18 هدفا في 43 مباراة في الموسم الجاري مع مانشستر سيتي بكل البطولات.