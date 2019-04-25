تسريبات تكشف عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي

مع دخول الدوري الإنجليزي الممتاز مراحله الأخيرة، يكثر الحديث عن هوية اللاعب الذي سيتوج بلقب أفضل لاعب في المسابقة عن الموسم الذي يوشك على الانتهاء.

وقبل أيام كشفت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا عن قائمة نهائية تضم 6 لاعبين، مرشحين للتتويج بلقب الأفضل، ليس من بينهم حامل الجائزة الموسم الماضي محمد صلاح لاعب ليفربول.

لكن تسريبات صحفية كشفت أن الجائزة لن تذهب بعيدا، حيث سيحصل عليها زميل صلاح في الـ"ريدز" فيرجل فان دايك، المدافع الذي يقدم أداء استثنائيا في الدوري الممتاز منذ انتقاله من ساوثمبتون إلى ليفربول في مطلع 2018.

وتضم القائمة إلى جانب صخرة دفاع منتخب هولندا، زميله في ليفربول المهاجم السنغالي ساديو ماني، و3 لاعبين من مانشستر سيتي متصدر البطولة هم رحيم سترلنغ وسيرخيو أغويرو وبيرناردو سيلفا، إلى جانب إيدن هازارد نجم تشلسي.

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ومن المقرر أن تعلن الجائزة، التي يصوت عليها لاعبو الدوري الممتاز، في وقت لاحق من الخميس.

ومنذ وصول فان دايك إلى ليفربول، يناير قبل الماضي، بات الخط الخلفي للفريق في حالة أكثر صلابة وتنظيما، كما أصبحت الكرات العرضية للحُمر تمثل كابوسا لمدافعي المنافسين، حيث بإمكان اللاعب صاحب الطول الفارع التسجيل بالرأس.

وفي حال توج بلقب الأفضل في المسابقة، سيكون فان دايك أول مدافع يصنع هذا الإنجاز منذ فعلها جون تيري لاعب تشلسي في عام 2004، ومن قبلهما بول ماكغارث عام 1993 لاعب أستون فيلا.