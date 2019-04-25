شكرا لقرائتكم توجيه تهمة سوء السلوك لمدرب تشلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب - | منذ 18 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 16:19

وجه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك لمدرب تشلسي الإيطالي ماوريستيو ساري بعد طرده في الوقت بدل الضائع من مباراة فريقه ضد بيرنلي (2-2) في الدوري الإنكليزي.



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وقال بيان صادر عن الاتحاد: «وُجهت تهمة سوء السلوك إلى ماوريتسيو ساري لما بدر له من تصرف في الدقيقة 94 الاثنين خلال مباراة تشلسي وبيرنلي»، أضاف: «أمام مدرب تشلسي حتى يوم الجمعة للرد على هذه التهمة».

وكان ساري (60 عاما) قد طرد من أرض الملعب بعدما غادر المنطقة المخصصة له على دكة بدلاء فريقه، واقترب من منطقة على المستطيل الأخضر كانت تشهد إشكالا وتدافعا بين لاعبي الفريقين.

واعتبر جانفرانكو زولا، أحد مساعدي ساري والنجم السابق للفريق اللندني، أن طرد مواطنه لم يكن عادلا لأنه «خرج من منطقته ليطلب من اللاعبين أن يواصلوا المباراة (بدلا من الاحتكاك مع الخصوم). أساء (الحكم) كيفن فريند فهم ما كان يقوم به. أنا غير راض بذلك، وهو غير راض بذلك».

وأتى طرد ساري قبيل نهاية مباراة رفعت نتيجتها من منسوب الضغوط عليه وعلى فريقه في الصراع على احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علما بأن مواطنه أنطونيو كونتي الذي قاد الفريق إلى لقب الدوري الممتاز عام 2017، طرد بنهاية الموسم التالي بعد فشل الفريق في انتزاع أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.