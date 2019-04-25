لونغ يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنكليزي

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محمد عثمان - الرياض - انكلترا - أ ف ب - | منذ 19 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 16:17

سجل مهاجم ساوثمبتون شاين لونغ أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عندما منح التقدم لفريقه في مرمى مضيفه واتفورد بعد 7,69 ثانية من انطلاق مباراتهما المؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين.



وسجل لونغ (32 عاما) الهدف عندما قطع كرة طويلة للمدافع كريغ كاثكارت ولعبها ساقطة فوق الحارس بن فوستر، وكان الرقم القياسي السابق بحوزة مدافع توتنهام ليدلي كينغ وسجله بعد 9,9 ثانية في مرمى برادفورد عام 2000، وهو الهدف الرابع فقط للونغ هذا الموسم.

وسجل لونغ (32 عاما) الهدف عندما قطع كرة طويلة للمدافع كريغ كاثكارت ولعبها ساقطة فوق الحارس بن فوستر، وكان الرقم القياسي السابق بحوزة مدافع توتنهام ليدلي كينغ وسجله بعد 9,9 ثانية في مرمى برادفورد عام 2000، وهو الهدف الرابع فقط للونغ هذا الموسم.

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