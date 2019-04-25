شكرا لقرائتكم الأهلي لاستعادة الانتصارات على حساب المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 20 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 15:53
يسعى الأهلي إلى العودة لطريق الانتصارات بعد هزيمته الأخيرة أمام بيراميدز التي جاءت بعد خروجه من الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، إذ يلتقي حامل اللقب مع المصري البورسعيدي في المواجهة المرتقبة غدا (الخميس) وهي المبارة المؤجلة من المرحلة التاسعة عشر بالدوري المصري لكرة القدم.
ويعاني المدير الفني للفريق «الأحمر» الأوروغوياني مارتن لاسارتى من تعدد الإصابات وكان آخرها المدافع محمد هاني ولاعب الوسط حسام عاشور وانضما لقائمة المصابين التي تضم كل من صانعي الألعاب ووليد سكليمان ورمضان صبحى والمدافعين سعد سمير وكريم نيدفيد الذين يغيبون للسبب ذاته، فيما يغيب كل من الحارس محمد الشناوي ولاعب الوسط عمرو السولية والمهاجم مروان محسن للإيقاف.
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