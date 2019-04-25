شكرا لقرائتكم بيراميدز يسقط الزمالك... ويعتلي قمة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 21 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 15:51

ضرب بيراميدز أكثر من عصفور بحجر واحد بفوزه الثمين على الزمالك، إذ أصبح النادي الوحيد منذ أعوام الذي يسقط قطبي الكرة المصرية خلال أيام معدودة بعد فوزه على حامل اللقب الأهلي الخميس الماضي، فضلا عن خطف صدارة الدوري المصري لكرة القدم من الفريق «الأبيض» إذ رفع رصيده إلى إلى 63 نقطة في مقابل 60 نقطة لصاحب المركز الثاني الزمالك، وأسدى بيراميدز خدمة كبيرة للفريق «الأحمر» الذي بات بإمكانه استعادة حظوظه في المنافسة على اللقب في حال فوزه غدا (الخميس) على المصري البورسعيدي، إذ سيرفع رصيده إلى 61 نقطة.



وفاز بيراميدز على الزمالك (1-صفر) على ملعب الدفاع الجوي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 26 في بطولة الدوري المصري لكرة القدم ، وأعرب مالك بيراميدز تركي آل الشيخ عن سعادته بفوز ناديه وقال عبر حسابه الرسمي في «فيس بوك»: «الحمد لله بيراميدز .. أول الدوري، وهزمنا قطبي الكرة المصرية في 4 أيام».

ويرى تركي آل الشيخ مالك بيراميدز أن لاعب وسط الزمالك طارق حامد كان يستحق الطرد لسلوكه العنيف لكنه في الوقت ذاته أشاد بروح اللاعب وتفانيه في العطاء، وجدد مالك نادي بيراميدز ترشيحه للأهلي للفوز بلقب بطل الدوري المصري.

على الصعيد ذاته، تقدم مصور صحافي ببلاغ ضد لاعبي الزمالك بداعي الاعتداء عليه بعد مباراة بيراميدز، واتهم المصور عبدالرحمن جمال عددا من لاعبي وإداريي «القلعة الببضاء» بخطف هاتفه لتصويره مقطع فيديو يدين اعتداء الحارس محمود جنش على أحد مسؤولي شركة تأمين المباراة.