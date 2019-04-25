الأهلى ضد المصري .. المارد الأحمر يستدرج البورسعيدى فى الدوي المصري...

يلتقي فريق النادي الاهلي في تمام الثامنة من مساء اليوم "الخميس"، نظيره المصري البورسعيدي بأرضية ملعب إستاد المكس بمدينة الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة 19 لبطولة الدوري المصرى الممتاز .

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غيابات الأهلي

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم محتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.تأتي مباراة اليوم وسط ظروف صعبة للغاية بالنسبة لفريق الاهلي الذى عانى كثيراً خلال الفترة الماضية على صعيد النتائج بعدما خرج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي بالخسارة (1_5) في مجموع المباراتين ثم الخسارة من بيرميدز في الدوري.وتسببت النتائج المتراجعة للأهلي خلال الفترة الأخيرة محلياً وأفريقياً في إحداث نوع من البلبلة داخل فريق الكرة مع ارتفاع المطالب إجراء تغييرات في الجهاز الفني للفريق بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي وهو ما رفضه مجلس النادي برئاسة محمود الخطيب الذى أعلن تجديد الثقة في لاسارتي ومعاونيه بل وعقد أكثر من جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها باستعادة ذاكرة الانتصارات في الدوري والفوز على المصري للحفاظ على حظوظ الفريق في التتويج باللقب خاصة بعد هزيمة الزمالك الأخيرة من بيراميدز مساء أول أمس ، الثلاثاء،وهي الهزيمة التى يحاول الأهلي الاستفادة منها من أجل المنافسة على اللقب.يعاني فريق الاهلي كذلك من لعنة الغيابات الكثيرة فالفريق يخوض مواجهة الليلة دون عدد كبير من لاعبيه المؤثرين أمثال رمضان صبحي ، حسام عاشور ، محمد هاني ، كريم نيدفيد،وليد سليمان ،سعد سمير بجانب غياب ثلاثة لاعبين أخرين للإيقاف وهم محمد الشناوي ومروان محسن وعمرو السولية.