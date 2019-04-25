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جدة - عمرو شويل الأهلى ضد المصري .. المارد الأحمر يستدرج البورسعيدى فى الدوي المصري
يلتقي فريق النادي الاهلي في تمام الثامنة من مساء اليوم "الخميس"، نظيره المصري البورسعيدي بأرضية ملعب إستاد المكس بمدينة الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة 19 لبطولة الدوري المصرى الممتاز .
ترتيب الدورى المصريويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم محتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الاهلي.
النادي الأهليتأتي مباراة اليوم وسط ظروف صعبة للغاية بالنسبة لفريق الاهلي الذى عانى كثيراً خلال الفترة الماضية على صعيد النتائج بعدما خرج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي بالخسارة (1_5) في مجموع المباراتين ثم الخسارة من بيرميدز في الدوري.
فريق الأهليوتسببت النتائج المتراجعة للأهلي خلال الفترة الأخيرة محلياً وأفريقياً في إحداث نوع من البلبلة داخل فريق الكرة مع ارتفاع المطالب إجراء تغييرات في الجهاز الفني للفريق بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي وهو ما رفضه مجلس النادي برئاسة محمود الخطيب الذى أعلن تجديد الثقة في لاسارتي ومعاونيه بل وعقد أكثر من جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها باستعادة ذاكرة الانتصارات في الدوري والفوز على المصري للحفاظ على حظوظ الفريق في التتويج باللقب خاصة بعد هزيمة الزمالك الأخيرة من بيراميدز مساء أول أمس ، الثلاثاء،وهي الهزيمة التى يحاول الأهلي الاستفادة منها من أجل المنافسة على اللقب.
غيابات الأهلييعاني فريق الاهلي كذلك من لعنة الغيابات الكثيرة فالفريق يخوض مواجهة الليلة دون عدد كبير من لاعبيه المؤثرين أمثال رمضان صبحي ، حسام عاشور ، محمد هاني ، كريم نيدفيد،وليد سليمان ،سعد سمير بجانب غياب ثلاثة لاعبين أخرين للإيقاف وهم محمد الشناوي ومروان محسن وعمرو السولية.
ويعول لاسارتي في لقاء اليوم على خبرات وقدرات لاعبيه يأتي في مقدمتهم ، على معلول ووليد آزارو وأحمد فتحي وجونيور أجاي وناصر ماهر وصلاح محسن وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وايمن أشرف.
الأهلى يسعى للفوز على المصري
ويأمل النادي الاهلي فى الفوز اليوم من أجل استعادة ثقة جماهيره التى تأمل أن يتوّج فريقها ببطولة الدوري هذا الموسم ومن أجل مزيداً من الاستقرار داخل الفريق لاسيما وأن مجلس الإدارة يعمل توفير كل سُبل الدعم والمساندة للفريق في الفترة الحالية من أجل انتفاضة تنتشل المارد الأحمر من "النفق المظلم" الذى دخله مؤخراً على خلفية الخروج الأفريقي والسقوط المحلي أمام بيراميدز ، ورغم كل هذه الظروف الصعبة إلا أن الاهلي يتسلّح بـ"كبرياء البطل" من أجل الإنتفاضة الليلة أمام المصري.
المصرى البورسعيديفي المقابل، يأمل المصري تحت قيادة مدربه إيهاب تقديم عروض قوية أمام فرق كبيرة أبرزها الفوز على الزمالك بهدفين لهدف والتعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله.
تشكيلة المصريوضم جلال 22 لاعباً لقائمة المصري أمام الاهلي ، وهم :أحمد مسعود ، محمود السيد ، الناشئ محمد شحاته لحراسة المرمى، أحمد شوشة ، محمود حمد ، اسلام أبو سليمة، مصطفى طيارة ، كريم العراقي ، الناشئ حسام أشرف لخط الدفاع، عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سينبوري ، اسلام عيسى ، محمد جابر ، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، عمر كمال عبد الواحد ، حسين رجب ، الناشئ مصطفى أيمن لخط الوسط، محمود وادي ، أوستين أموتو لخط الهجوم.
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