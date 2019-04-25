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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلى والمصري اليوم في الدوري الممتاز



موعد مباراة الأهلى والمصري اليوم الخميس حيث يستقبل استاد المكس بالأسكندرية في الثامنة من مساء اليوم الخميس اللقاء المؤجل بين الأهلي والمصري من الجولة الـ 19 في الدوري الممتاز.

وتنقل المباراة على قناة ON Sport.

موعد مباراة الأهلى والمصري اليوم في الدوري الممتاز



موعد مباراة الأهلى والمصري اليوم الخميس ويدخل الأهلي اللقاء وليس امامه سوى الفوز خاصة بعد الهزيمة في المباراة الماضية أمام فريق بيراميدز التى أبعدت الأهلى عن الصدارة .

موعد مباراة الأهلى والمصري اليوم الخميس ويحتل الأهلى المركز الثالث بـ 58 نقطة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة بـ 63 نقطة بعد الفوز على نادي الزمالك في المباراة الماضية.

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موعد مباراة الأهلى والمصري اليوم في الدوري الممتاز



موعد مباراة الأهلى والمصري اليوم الخميس بينما يدخل المصري اللقاء محتلا المركز الرابع برصيد 46 نقطة ويأمل الفريق في الفوز بالمباراة لينفرد بالمركز الرابع .

موعد مباراة الأهلى والمصري اليوم الخميس ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي اللقاء تحت قيادة مدربه مارتن لاسارتي بالتشكيل الأتي :

علي لطفي ، علي معلول ، ايمن اشرف ، ياسر إبراهيم ، أحمد فتحي ، حمدى فتحى ، هشام محمد ، جيرالدو ، صالح جمعة ، حسين الشحات ، وليد أزارو.

موعد مباراة الأهلى والمصري اليوم في الدوري الممتاز



موعد مباراة الأهلى والمصري اليوم الخميس وعلى الجانب الأخر من المتوقع أن يبدأ إيهاب جلال مدرب المصري المباراة بالتشكيل الأتي :

محمود السيد ، محمود حمد ، محمد جابر ، أحمد حامد ، إسلام أبو سليمة ، إيزي إميكا ، عمرو موسى ، إسلام عيسى ، أحمد ياسر ، حسين رجب ، محمود وادي .