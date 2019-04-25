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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد النجم الساحلي .. اتحاد الكرة يطلب حضور 30 ألف متفرج مباراة
أرسل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، خطابا إلى الجهات الأمنية يطلب فيه الموافقة علي حضور 30 ألف متفرج في مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكونفيدرالية الافريقية والتي ستقام يوم الأحد المقبل.
الزمالك ضد النجم الساحليويسعي اتحاد الكرة إلي الحصول على موافقة الأمن على إقامة مباراة الزمالك القادمة على أرضية ملعب استاد برج العرب بحضور جماهيرى كبير، خاصة وأن المباراة سيصعب إقامتها على أى من الملاعب الأخرى بعدد كبير من الجماهير خلال الفترة الحالية.
وأغلق مسئولو برج العرب الملعب لإجراء صيانة خلال الفترة الماضية نتيجة ضغوط المباريات المتتالي على أرضية الملعب.
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