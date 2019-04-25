تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 25/4/2019 بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

نعرض عليكم من خلال موقعنا “عرب نيوز” مواعيد مباريات اليوم الخميس 25/4/2019 ببطولة الدوري العام؛ حيث يشهد اليوم مباراة النادي الأهلي والمصري والتي يستضيفها ملعب المكس، بالإضافة إلى لقاء الإسماعيلي ووادي دجلة والتي تقام على ملعب بتروسبورت.

موعد مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة

يستضيف ستاد بتروسبورت لقاء الدراويش أمام وادي دجلة، والتي تقام في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة السعودية؛ حيث يسعى الدراويش إلى الفوز باللقاء بعد الهزيمة التي تعرض لها في لقاء الزمالك، الذي انتهى بفوز الأبيض بثنائية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي والمصري

يستضيف ستاد المكس لقاء المارد الأحمر والمصري البورسعيدي اليوم، والذي يقام في تمام الثامنة من مساءا بتوقيت القاهرة ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تقوم قناتي النيل الرياضية وأون سبورت بإذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم مباشرة في المواعيد المحددة لها.