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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الخميس والبث المباشر

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الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الخميس والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تقام اليوم الخميس الموافق 25-4-2019 مباريات هامة في تجمع إشبيلية مع رايو فايكانو وريال سوسييداد مع فياريال وخيتافي مع .

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الخميس 25 أبريل :
الدوري الإسباني

21:30 إشبيلية × رايوفايكانو

22:30 ريال سوسييداد × فياريال

23:30 خيتافي × ريال مدريد

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كأس إيطاليا
22:45 أتالانتا × فيورنتينا


19:00 وادي دجلة × الإسماعيلي

22:00 المصري × الأهلي

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:

مشاهدة مباراة أتلانتا وفيورنتينا بث مباشر في كأس إيطاليا
https://www.alweeam.com.sa/587354

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني
https://www.alweeam.com.sa/587353

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