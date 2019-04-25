الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الخميس والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تقام اليوم الخميس الموافق 25-4-2019 مباريات هامة في الدوري الإسباني تجمع إشبيلية مع رايو فايكانو وريال سوسييداد مع فياريال وخيتافي مع ريال مدريد. وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الخميس 25 أبريل :

الدوري الإسباني 21:30 إشبيلية × رايوفايكانو 22:30 ريال سوسييداد × فياريال 23:30 خيتافي × ريال مدريد Advertisements كأس إيطاليا

22:45 أتالانتا × فيورنتينا الدوري المصري

19:00 وادي دجلة × الإسماعيلي 22:00 المصري × الأهلي وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة أتلانتا وفيورنتينا بث مباشر في كأس إيطاليا

https://www.alweeam.com.sa/587354 مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني

https://www.alweeam.com.sa/587353

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