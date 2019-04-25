جدة - عمرو شويل الزمالك ضد النجم الساحلي .. براكين الغضب تضرب القلعة البيضاء

ترتيب الدوري المصري

اندلعت براكين الغضب داخل أركان نادى الزمالك بنهاية مباراة بيراميدز التى أقيمت على ستاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بعد الخسارة التى تلقاها الفريق الأبيض بهدف نظيف، سجله علي جبر، ما أدى إلى فقدان الفريق الأبيض لقمة ترتيب البطولة، وإهدار فرصة الانفراد به،

يتصدر نادي بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة ، ويأتى بالمرتبة الثانية الزمالك برصيد 60 نقطة ، ولكن مازال هناك مباراتين متبقيتين للأبيض، حيث خاض بيراميدز 29 مباراة فيما خاض الزمالك 27 فقط.

مرتضى منصور يعبر عن غضبه

أبدى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، غضبه الشديد من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق.

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كريستيان جروس

وفتح رئيس الزمالك مجددًا ملف استقدام مدرب عام بصلاحيات فنية لمساعدة جروس، والتأكيد على ضرورة وجود مدرب يمتلك خبرة فى الدورى المصرى لإنقاذ المنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصة أنه يرى أن التوقيت الحالى يحتاج إلى مدرب مصرى يمتلك خبرات لمعاونة جروس على ظهور الفريق بشكل أفضل، إلا أن ذلك الملف لم يتم حسمه حتى الساعات الجارية وتحديد مدى إمكانية اتمام الأمر من عدمه.