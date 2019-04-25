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جدة - عمرو شويل اتحاد الكرة يضع شروط جديدة لاستقدام الحكام الأجانب

أكد مسئولو اتحاد الكرة من لجنة الحكام عدم الاستعانة بأي حكم سبق له التواجد في مصر لإدارة مباريات خلال الفترة الماضية لفرق الدوري منعا للدخول في أزمات مع الأندية .

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ووافقت لجنة الحكام على تعليمات مجلس الجبلاية وقررت إرسال خطابات للاتحادات الخارجية وتحديدا فى أوربا بعدم إرسال أي حكام سبق لهم التواجد في مصر لادارة مباريات خلال الفترة الماضية.

يذكر أن أكثر من ناد طلب حكاما أجانب لمباريات الدورى على رأسهم بيراميدز والزمالك والأهلى والمصرى