شكرا لقرائتكم خبر عن بركان غضب فى الزمالك بعد ضياع قمة الدورى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلعت براكين الغضب داخل أركان نادى الزمالك بنهاية مباراة بيراميدز التى أقيمت على ستاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بعد الخسارة التى تلقاها الفريق الأبيض بهدف نظيف، سجله علي جبر، ما أدى إلى فقدان الفريق الأبيض لقمة ترتيب البطولة، وإهدار فرصة الانفراد به، حيث اصبح ترتيب بيراميدز 63 نقطة متصدرًا بهم الترتيب، وخلفه الزمالك برصيد 60 نقطة فى المركز الثانى، ولكن مازال هناك مباراتين متبقيتين للأبيض، حيث خاض بيراميدز 29 مباراة فيما خاض الزمالك 27 مباراة.

مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، يعد أكثر الغاضبين حيث كشف مصدر مطلع ، إنه أبدى غضبه الشديد من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، حيث يرى إنه تسبب فى ضياع قمة الدورى بسبب قراراته الفنية الخاطئة سواء فى اختيار تشكيلة اللاعبين أو إدارة المباراة، كما كشف المصدر ذاته أن رئيس الزمالك فتح ملف استقدام مدرب عام بصلاحيات فنية، عقب مباراة بيراميدز لرؤيته بضرورة وجود مدرب يمتلك خبرة فى الدورى المصرى لإنقاذ المنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصة أنه يرى أن التوقيت الحالى يحتاج إلى مدرب مصرى يمتلك خبرات لمعاونة جروس على ظهور الفريق بشكل أفضل، إلا أن ذلك الملف لم يتم حسمه حتى الساعات الجارية وتحديد مدى إمكانية اتمام الأمر من عدمه.

كما أوضح المصدر ذاته، أنه سيتم الحديث مع السويسرى كريستيان جروس، حول قراراته خاصة فى تشكيلة الفريق أمام بيراميدز وعدم اعتماده على محمود عبدالعزيز "زيزو" بجوار طارق حامد، فى موقعة خسارة قمة الدورى والاعتماد بدلا منه على يوسف أوباما، مهاجم الفريق، مما أدى إلى عدم الاستفادة بوجود أوباما على المستوى الهجومى أو الدفاعى، والذى يرى مجلس الزمالك، أن اللاعب قد استنزف طاقته نتيجة مشاركاته على مدار الموسم فى مختلف البطولات، حيث يعتبر أكثر لاعبى الفريق مشاركة دون إراحته من قبل السويسرى كريستيان جروس.