شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع شرطا جديدا لاستقدام الحكام الأجانب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو اتحاد الكرة من لجنة الحكام عدم الاستعانة بأي حكم سبق له التواجد في مصر لإدارة مباريات خلال الفترة الماضية لفرق الدوري منعا للدخول في أزمات مع الأندية .

ووافقت لجنة الحكام على تعليمات مجلس الجبلاية وقررت إرسال خطابات للاتحادات الخارجية وتحديدا فى أوربا بعدم إرسال أى حكام سبق لهم التواجد في مصر لإدارة مباريات خلال الفترة الماضية.

ذكر أن أكثر من ناد طلب حكاما أجانب لمباريات الدورى على رأسهم بيراميدز والزمالك والأهلى والمصرى.