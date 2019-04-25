شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُرهن صرف المكافآت بعبور موقعة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بفريق الزمالك، أن المكافآت التى وعد رئيس النادى مرتضى منصور، اللاعبين بصرفها قبل مواجهة بيراميدز فى المباراة التى فاز بها الأخير بهدف دون رد، فى مسابقة الدورى، ستكون مرهونة بعبور مباراة النجم الساحلى التونسى.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الأبيض يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة التى ستشهد بشكل كبيرة عودة محمود عبدالعزيز لقيادة خط الوسط بجوار طارق حامد، بعد مطالبة الجهاز المعاون للسويسرى جروس ضرورة إشراكه فى تلك الموقعة، لإعادة الاتزان بخط وسط الفريق، بعد التذبذب الذى حدث فى هذا الخط، منذ إصابة الدولى التونسى فرجانى ساسى، فى لقاء حسنية أغادير المغربى، ليبتعد عن الأبيض قرابة الشهرين، حيث يجرى عمليات التأهيل حاليا بتونس، تمهيدًا لتجهيزه للمشاركة مع نسور قرطاج فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة، التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.