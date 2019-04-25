فيديو .. كينو موهبة برازيلية على أرض مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كينو البرازيلى نجم نادى بيراميدز يستحق عن جدارة لقب ساحر الدوري المصرى هذا الموسم بعدما خطف أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى الكرة المصرية بأداء سلس وكوكتيل مهارات تركت بصمة لاتنسى فى المسابقة المحلية. كينو بدأ مسيرته الاحترافية خارج البرازيل موسم 2015 رفقة فريق أطلس المكسيكي الذي شارك معه في 4 مباراة ولكنّه لم يحرز خلالها أي هدف ليعود مجدداً إلى البرازيل مع فريق بونتي بريتا في عقد إعارة لمدة عام واحد، قبل أن يعود مجدداً لفريق سانتا كروز ليشارك معه فى 61 مباراة محرزاً 18 هدفاً ليقرر فريق بالميراس شراء عقد اللاعب فى يناير من 2017 ليشارك مع بالميراس فى 78 مباراة مسجلاً 17 هدفاً بقميص الفريق الأخضر، قبل أن ينتقل إلى نادى بيراميدز فى أغلى صفقة بتاريخ الدورى المصرى بلغت قرابة الـ10 ملايين دولار. وسجل كينو 8 أهداف خلال مشاركته بمباريات فريقه ببطولة الدورى الممتاز بعد مرور 28 جولة . Advertisements ومن أشهر أهدافه، هدف الفوز لفريقه بيراميدز بمرمى الأهلى ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدورى الممتاز .

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