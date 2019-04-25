رياضة | مورينيو يرفض العودة للدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يرفض العودة للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الدولي البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق الكرة الأول السابق بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فكرة العودة للتدريب في البريميرليج من جديد خلال الفترة القليلة المقبلة.

وخاض سبيشيال وان الكثير من مسيرته التدريبية في الدوري الإنجليزي بين ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد والذي رحل عنه في شهر ديسمبر من العام الماضي 2018 بعد سوء النتائج وحل بدلاً منه النرويجي سولسكاير.

وفي تصريحات صحفية أبرزتها " دزان " الإيطالية أكد مورينيو أنه عاد إلى لندن بعد التجربة التي مر بها رفقة ريال مدريد لكن المرحلة المقبلة له لن تكون في البريميرليج مرة أخرى.

Advertisements

وأضاف " تعتبر البطولات المقياس الذي يتم عليه معرفة ما إذا كان المدرب ناجحاً أم لا ومن يحاول نسيان كل ما قدمته أؤكد له أن هذا مستحيل.

وواصل مورينيو أنه فاز بالدوري الأوروبي قبل عام ونصف مع الشياطين الحمر ويعتقد البعض أنها كانت منذ عشرين عاماً " يضحك " لكنها كانت في العام 2017.

ورفض البرتغالي إعتبار الفترة التي قضاها بعيد عن التدريب مضيعة للوقت خاصةً أنه يبحث بين الكثير من العروض لإختيار الأفضل بينهم.