رياضة | توضيح عاجل من بوكيتينو بخصوص إيريكسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توضيح عاجل من بوكيتينو بخصوص إيريكسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام الإنجليزي موقف لاعبه الدنماركي كريتسيان إيريكسن حول التجديد مع السبيرز.

وقال بوكيتينو في تصريحات صحفية أبرزتها صحيفة " ميرور " الإنجليزية اليوم الأربعاء أن اللاعب لم يرفض التفاوض بشأن تحديد تعاقده مع الفريق وموقف اللاعب خاص مع النادي والتوقيت هام لا يجب أن يتم التحدث فيه

وأردف " أثق في كريسيتيان والإدارة وأنهم سوف يتوصلان إلى الحل بشأن تجديد العقد ويجب علينا أن نبقى في نفس المرحلة من الحسم خاصةً وأن الفريق مقبل على الكثير من الإستحقاقات الهامة مثل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والأنفاس الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وأنهى أن الفريق يمر بحالة جيدة من حيث الجماعية ويعتبر إيريكسين من أهم الأعمدة الرئيسية التي نعتمد عليها لحسم الكثير من المباريات ولن يرحل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.