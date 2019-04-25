رياضة | منبوذ مانشستر سيتي يقترب من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منبوذ مانشستر سيتي يقترب من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة الأربعاء عن إهتمام إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدمات الدولي الفرنسي ليروي ساني صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة " سبورت " الكاتلونية قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بوجود رغبة من ساني بالرحيل عن كتيبة بيب جوارديولا بنهاية الموسم الجاري في ظل خروجه من حسابات الفريق والإعتماد على البرتغالي بيرناردو سيلفا بدلاً منه.

Advertisements

وأشارت سبورت إلى أن الريال يضع ساني على قائمة إهتماماته خاصةً وأن الفريق يبحث عن لاعب يتمتع بمميزات القدم اليسرى المميزة بعد إقتراب رحيل البرازيلي مارسيلو دا سيلفا.

ولن تكون مهمة ريال مدريد سهلة بالحصول على خدمات ساني خاصةً وأن الفريق سيواجه منافسة شرسة من جانب بايرن ميونخ الألماني والذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب.

ومن المتوقع أن تصل قيمة إنتقال ساني لريال مدريد إلى 100 مليون يورو خاصةً وأن عقد اللاعب صاحب ال23 عاماً يمتد مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم المقبل.