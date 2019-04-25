رياضة | جوارديولا يرد على أنباء طلب نجم اليونايتد اللعب للسيتزينز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يرد على أنباء طلب نجم اليونايتد اللعب للسيتزينز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشسترسيتي الإنجليزي على الأنباء التي وردت بخصوص تقديم الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد عرضاً للعب بين صفوف السيتزينز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض المصادر الصحفية الإنجليزية قد ربطت بوجبا بالرحيل عن قلعة أولد ترافورد بنهاية الموسم الجاري وسط وجود إهتمامات من عديد الأندية الأوروبية أبرزهم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وبعض الاندية الأخرى.

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وتم توجيه سؤال لبيب بخصوص عرض بوجبا نفسه للعب في مانشستر سيتي ليؤكد أن الأمر لم يحدث على الإطلاق ونفى كل الشائعات التي تحدثت عن هذا الموضوع.

وعلق جوارديولا على تلك الأنباء والتي جاءت في صحيفة " ميرور " البريطانية أن بوجبا لاعب لمانشستر يونايتد ولن نرغب في الحصول على خدماته.

يذكر أن الفريقان يستعدان للمواجهة مساء اليوم الاربعاء على ملعب أولد ترافورد لحساب مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.