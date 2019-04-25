رياضة | موعد مباراة وادي دجلة ضد الإسماعيلي 25 / 4 / 2019 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة وادي دجلة ضد الإسماعيلي 25 / 4 / 2019 في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الخميس مباراة وادي دجلة ضد الإسماعيلي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس لحساب مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على ترتيب الفريقان في بطولة الدوري وموعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

مباراة وادي دجلة ضد الإسماعيلي

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي وادي دجلة المركز الرابع عشر على لائحة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 31 نقطة جمعها الفريق من 28 مباراة بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 7 وتكبد الفريق مرارة الخسارة في 13 لقاء.

في المقابل يدخل النادي الإسماعيلي اللقاء وهو في المركز السابع من 27 لقاء حقق خلالهم 37 نقطة بالفوز في 9 مباريات والتعادل في 10 فيما تعرض أبناء سيدومير إلى الخسارة في 8 مباريات.

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وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين والذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر على ملعب إستاد الإسماعيلية يوم السابع من شهر نوفمبر 2011 قد إنتهى بفوز وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف وقعهم محمد رضا بوبو ودودي الجباس وكريم ممدوح فيما سجل كريستوفر ميندوغا هدف الدراويش الوحيد.

توقيت متابعة مباراة وادي دجلة ضد الإسماعيلي اليوم الخميس

تبدأ مباراة الإسماعيلي ضد وادي دجلة والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة ضد الإسماعيلي على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة الإسماعيلي ضد وادي دجلة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد بتروسبورت عبر قناة أون سبورت إتش دي والنيل للرياضة.