رياضة | القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف النادي الاهلي حامل لقب الدوري المصري فريق نادي المصري البورسعيدي وذلك ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري والتي تجمع الفريقان على ملعب ستاد حرس الحدود " بالمكس "

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو في أمس الحاجة للفوز وذلك بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام فريق نادي بيراميدز بهدف واحد مقابل لا شيء.

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وتكمن أهمية المباراة في خسارة المارد الأبيض في الجولة الماضية أمام بيراميدز بنفس النتيجة ما يعني أن فوز أبناء لاسارتي بالمباراة سيعيدهم إلى الصدارة مرة أخرى.

في المقابل يدخل فريق المصري البورسعيدي اللقاء وهو في المركز الرابع ويطمح في تأكيد وجوده بالمربع الذهبي بتحقيق نتيجة إيجابية ضد نادي القرن الافريقي.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة على قناة أون سبورتس إتش دي وقناة النيل للرياضة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي للممكلة العربية السعودية تمام الساعة السابعة بالتوقيت العالمي جرينيتش.