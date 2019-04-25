رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل المصري البورسعيدي اليوم الخميس لمواجهة فريق النادي الأهلي حامل اللقب في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد حرس الحدود " بالمكس " ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقبل اللقاء يحتل فريق النادي الأهلي المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة جمعها أبناء لاسارتي بعد أن لعبوا 26 مباراة في المقابل يحتل أبناء إيهاب جلال المركز الرابع من 28 مباراة برصيد 46 نقطة.

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وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقان يوم السابع من شهر أغسطس 2018 لحساب مباريات الأسبوع الثاني على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية قد إنتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء وقعهما المغربي وليد أزارو والمدافع المالي السابق ساليف كوليبالي.

تبدأ مباراة الاهلي ضد المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

وفيما يخص القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد المصري البورسعيدي فإن اللقاء سينقل عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت إتش دي