رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي 25 / 4 / 2019 في الدوري المصري والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي 25 / 4 / 2019 في الدوري المصري والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الخميس مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد حرس الحدود " المكس " لحساب مؤجلات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي كان مقرراً لها يوم الخامس عشر من شهر يناير الماضي.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المباراة بالإضافة إلى الموعد والقنوات الناقلة لها.

مباراة الاهلي ضد المصري البورسعيدي

وقبل اللقاء يحتل فريق النادي الأهلي المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة جمعها الفريق من 26 مباراة بالفوز في 18 مباراة والتعادل في 4 فيما تكبد الفريق الاحمر مرارة الخسارة في 4 لقاءات وسجل مهاجموا الأحمر 39 هدفاً وتلقت شباكهم 17.

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في المقابل يدخل فريق نادي المصري البورسعيدي المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 28 مباراة حيث نجح أبناء إيهاب جلال في تحقيق الفوز في 11 مباراة وتعادلوا في 13 لقاء وتكبد الفريق البورسعيدي مرارة الخسارة في 4 مباريات.

توقيت متابعة مباراة الاهلي ضد المصري البورسعيدي يوم الخميس

تبدأ مباراة الاهلي ضد المصري البورسعيدي والتي تجمع الفريقان ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد المصري البورسعيدي على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة الاهلي ضد المصري البورسعيدي على قناة أون سبورت إتش دي والنيل الرياضة أًحاب حقوق البث المباشر لمباريات الأندية والمنتخبات المصرية.