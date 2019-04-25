انت الان تتابع جوراديولا: مافعله ليفربول لا يصدق والدوري في أيدينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

بيب جوارديولا

يرى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيكون بيد فريقه الذي ساهم في ازدياد قوة المنافسة بالبطولة خلال السنوات الأخيرة على حد وصفه. واقترب السيتي من الاحتفاظ بلقبه، باستعادته الصدارة من ليفربول، بالفوز على مضيفه مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب «أولد ترافورد» في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31. ورفع السيتي رصيده بالفوز إلى 89 نقطة، ليغرد في الصدارة بفارق نقطة عن الريدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 88 نقطة، قبل 3 جولات من النهاية.

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وأكد جوارديولا، خلال تصريحاته عقب المباراة، أن مواجهة مانشستر يونايتد في الديربي كانت صعبة بسبب الأداء القوي الذي أظهره لاعبو المنافس بسبب تعثرهم في المباراة الأخيرة أمام إيفرتون برباعية نظيفة، فضلًا عن رغبتهم في تحقيق الفوز للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وأوضح، فريق يونايتد شكل بعض