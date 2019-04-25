انت الان تتابع حكم الأهلي والمصري.. لم يرحم ميسي ويعترف بأخطائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح عن أسماء طاقم الحكام المكلف بإدارة مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي، حيث يديرها طاقم تحكيم مكسيكي

ولد روبيرتو جارسيا في 24 من شهر أكتوبر لعام 1974، وبدأ مسيرته التحكيمية في المكسيك خلال عام 1994، عندما أدار مواجهة أتلاس وبوبالا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق عام، بينما كان أول نهائي يديره في عام 2008 ببطولة أبرتورا المكسيكية في مواجهة تولوكا وكروز أزول، كما شارك في إدارة مباريات كأس العالم للأندية 2016، وأدار لقاء وحيدا جمع بين صن داونز وكاشيما انتلرز، وتم اختياره لإدارة مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا التي أقيمت في المكسيك، عام 2011، وتواجد في قائمة حكام أولمبياد لندن 2012، وقائمة الـ52 لكأس العالم 2014 في البرازيل.

تجربة مصرية في أوليمبياد لندن التي أقيمت 2012، أدار مواجهة منتخب مصر الأولمبي ونظيره بيلاروسيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وحسمها الفراعنة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل ثلاثية مصر محمد صلاح، مروان محسن، محمد ابو تريكة، وتأُهل منتخبنا الوطني، إلى الدور الثاني من المسابقة، ولم يشهر روبيرتو جارسيا

تجربة مصرية في أوليمبياد لندن التي أقيمت 2012، أدار مواجهة منتخب مصر الأولمبي ونظيره بيلاروسيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وحسمها الفراعنة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل ثلاثية مصر محمد صلاح، مروان محسن، محمد ابو تريكة، وتأُهل منتخبنا الوطني، إلى الدور الثاني من المسابقة، ولم يشهر روبيرتو جارسيا أي بطاقة صفراء في وجه منتخبنا الوطني. وشارك مع المنتخب المصري وقتها، أربعة لاعبين من الفريق الحالي للأهلي، الذي يواجه المصري، وهم مروان محسن، وصالح جمعة، وأحمد فتحي، وسعد سمير. Advertisements موقف مثير

حين أدار، لقاء ربع نهائي كوبا أمريكا 2015، بين الأرجنتين وكولومبيا، التي انتهت بالتعادل السلبي، وحسمها رفقاء ميسي، بركلات الترجيح، كانت الأجواء ساخنة للغاية، ومليئة بالكثير من العنف، وأشهر المكسيكي 8 بطاقات صفراء، من ضمنهما ميسي، أجويرو، ماسكيرانو، فالكاو، جيمس، كوادرادو، وقتها اشتكى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تدخلات لاعبي كولومبيا العنيفة، إلا أن الحكم لم يكن مقتنعًا بشكوى البرغوث، الذي صرح عقب نهاية اللقاء، قائلًا: «الحكم أخبرني أن كرة القدم تلعب في أمريكا هكذا ». خطأ فادح في موسم 2008، تولى جارسيا، القيادة التحكيمية لمواجهة إياب نهائي الدوري المكسيكي، بين تولوكا وكروز أزول، وفاز الأخير في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، وفي الإياب فاز الأول بنفس النتيجة، وفي النهاية حسم تولوكا اللقب بركلات الترجيح. المباراة، شهدت خطأ فادحا، في الدقيقة 72، عندما كان أزول متقدم بهدف، واستلم كروزالاتا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وعند استلمها تعرض لتدخل عنيف من مدافع أزول، خرج على إثره اللاعب إلى المستشفى، ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء. بعد مرور أكثر من 10 سنوات، خرج جارسيا وتحدث عن الخطأ لشبكة «فوكس سبورت» في فبراير 2019 قائلًا: «كان أول نهائي أديره، وأعترف أنني ارتكبت خطأ، بعد تحليلي للأمر، أرى أنني لم أكن الحكم المناسب لهذا النهائي.. لكني كنت أؤدي بشكل جيد وقاموا بمكافأتي بتحكيم هذا النهائي، خصوصا أن الحكام أصحاب الخبرة لم يكونوا في المكسيك حينها، أرماندو أرتشونديا وماركو أنطونيو رودريجيز حيث كانا يحضران ندوة تابعة للاتحاد الدولي، ولذا أسندوا لي إدارة النهائي.. كانت صدمة قوية على مسيرتي، ولحسن الحظ استطعت أن أتخطاها، ولكنها واقعة ارتبطت بي دوما، إزالتها من سمعتي كان أمرا معقدا». تصريح مثير

في مواجهة كلوب يونيفيرسداد ناسيونال أمام روخو دي فيراكروز في ربع نهائي الدوري المكسيكي، اتخذ جارسيا عددا من القرارات المثيرة للجدل، لصالح أصحاب الأرض، بعد المباراة قام رئيس نادي روخو بتقديم شكوى للجنة الحكام ضد الحكم، معتمدًا على تصريح له قبل ساعات من انطلاق المباراة، قال فيه أن كلوب يونفيرسداد سيفوز باللقاء.

إحصائياته

وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في الإحصائيات، فإن الحكم المكسيكي أدار 377 مباراة، أشهر 1809 بطاقة صفراء، و35 بطاقة حمراء بعد الإنذار الأول، و 57 طردا مباشرا، واحتسب 72 ركلة جزاء. في مواجهة كلوب يونيفيرسداد ناسيونال أمام روخو دي فيراكروز في ربع نهائي الدوري المكسيكي، اتخذ جارسيا عددا من القرارات المثيرة للجدل، لصالح أصحاب الأرض، بعد المباراة قام رئيس نادي روخو بتقديم شكوى للجنة الحكام ضد الحكم، معتمدًا على تصريح له قبل ساعات من انطلاق المباراة، قال فيه أن كلوب يونفيرسداد سيفوز باللقاء.وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في الإحصائيات، فإن الحكم المكسيكي أدار 377 مباراة، أشهر 1809 بطاقة صفراء، و35 بطاقة حمراء بعد الإنذار الأول، و 57 طردا مباشرا، واحتسب 72 ركلة جزاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكم الأهلي والمصري.. لم يرحم ميسي ويعترف بأخطائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.