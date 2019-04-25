شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ظبى ومراكش سبب تأجيل حسم وديات المنتخب قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن تأجيل حسم مباريات المنتخب الوطني الودية قبل أمم افريقيا، هو رغبة العديد من المنتخبات التي دخل الاتحاد فى مفاوضات معها، في اقامتها بمدينة أبوظبي الإماراتية أو بمدينة مراكش المغربية التي سيتواجد بها معظم المنتخبات قبل انطلاق الكان.

ويفاوض اتحاد الكرة عددا من المنتخبات لمواجهتها وديا قبل الكان على رأسها منتخبات غينيا كوناكرى وأنجولا وجنوب افريقيا ومالى، وينتظر مسئولو الجبلابة التوصل لاتفاق نهائى لخوض وديتين للمنتخب قبل الاعلان الرسمى عن المباراتين.